Глава Башкирии сообщил об атаке БПЛА на "Газпром нефтехим Салават"

Охранники стреляли по беспилотникам, на предприятии случился пожар, его тушат.

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Два беспилотника атаковали ООО "Газпром нефтехим Салават", сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

"Террористическая атака на "Газпром нефтехим Салават". Два беспилотника самолетного типа атаковали предприятие. Сработала пассивная и активная защита, охрана предприятия открывала огонь на поражение. Сейчас ликвидируем пожар, все службы на месте", - написал он в соцсетях.

По его данным погибших и пострадавших нет. Степень повреждений выясняется.

"Газпром нефтехим Салават " осуществляет полный цикл переработки углеводородного сырья, производит бензины, дизельное топливо, керосин, другие нефтепродукты, сжиженные газы, бутиловые спирты, пластификаторы, полиэтилен, полистирол, аммиак, карбамид. В структуру компании входят нефтеперерабатывающий и газохимический заводы, завод "Мономер".

Единственным владельцем ГНС является ООО "Газпром добыча Тамбей", разрабатывающее Тамбейскую группу месторождений на севере полуострова Ямал.

