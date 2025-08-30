Сменился владелец башкирского комбината "Газпром нефтехим Салават"

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - ООО "Газпром добыча Тамбей", разрабатывающее Тамбейскую группу месторождений на севере полуострова Ямал, стало единственным владельцем ООО "Газпром нефтехим Салават".

Как сообщается в ЕГРЮЛ, новый владелец у башкирского комбината появился в пятницу, 29 августа.

Ранее сообщалось, что в декабре вопрос об отчуждении доли ООО "Газпром переработка" в "Газпром нефтехим Салавате" выносился на обсуждение совета директоров "Газпрома ". Итоги рассмотрения вопроса не раскрывались.

Предприятие основано в 1948 году как Комбинат N18. С 1999 года госпакет акций "Салаватнефтеоргсинтеза" (название компании до 2011 года) находился в доверительном управлении "Газпрома", а в 2008 году специализированный холдинг "Газпром переработка" стал владельцем контрольной доли комбината. С 2021 года единым исполнительным органом ООО "Газпром нефтехим Салават" является дочерняя компания "РусГазДобычи" - "РГД переработка Салават".

По итогам 2024 года активы ООО "Газпром нефтехим Салават" составили 266 млрд руб., выручка - 303 млрд руб., чистая прибыль - 4 млрд руб.

ООО "Газпром добыча Тамбей" - оператор разработки Тамбейского газоконденсатного месторождения на полуострове Ямал. Оно расположено в пределах трех лицензионных участков - Западно-Тамбейского, Северо-Тамбейского и Тасийского.