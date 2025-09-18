Поиск

Аэропорт Оренбурга возобновил работу

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Аэропорт Оренбурга возобновил прием и отправку самолетов, сообщила Росавиация.

Перерыв в работе предприятия продлился чуть больше полутора часов. За это время на запасной аэродром ушел один самолет.

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил в Telegram, что несмотря на отмену этих ограничений опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

"Режим воздушных ограничений - план "Ковер" - снят. Аэропорт Оренбурга работает в обычном режиме. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется", - написал он.

