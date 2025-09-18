Аэропорт Оренбурга ограничил работу

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Для аэропорта Оренбурга ввели ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - добавил он.

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил в Telegram, что в регионе объявлена опасность атаки БПЛА.

Ранее этим утром остановили работу аэропорты Саратова и Самары.

Еще до этого на четыре часа прерывал работу аэропорт Волгограда.