Минфин с 2022 года отслеживает тенденцию перехода россиян на отечественный алкоголь

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В России устойчивая тенденция перехода потребителей на отечественный алкоголь сформировалась с 2022 года и продолжает развиваться. Это результат импортозамещения и регуляторных решений, которые были приняты в последнее время, заявил статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов на Московском финансовом форуме.

Он представил результаты исследования потребительских тенденций на алкогольном рынке, проведенного в августе этого года.

"Мы посмотрели, как со временем переключался российский потребитель на российское производство. Мы просто спросили людей, когда они перешли на потребление чаще всего российской продукции. И здесь такая интересная статистика: 29% опрошенных сказали, что они это сделали еще до 2020 года, - сообщил Сазанов. - И потом, если ранжировать по годам, то, начиная с 2022 года, такой идет устойчивый тренд, когда все больше и больше людей предпочитает и в своем рационе использует российский алкоголь".

Согласно его презентации, с 2020 года 63% россиян стали чаще покупать отечественный алкоголь.

Это результат импортозамещения и подтверждение того, что принятые в последние годы меры по регулированию отрасли работают, отметил Сазанов.

Как показало исследование, если отечественные водка и пиво всегда были более предпочитаемым алкоголем, то за последнее время произошли изменения и в других сегментах рынка. "Отечественные производители совершили большой рывок, на мой взгляд, и по вину, и по коньяку, и по шампанскому, здесь уже предпочтение наших потребителей на стороне российских производителей. Это означает, что все-таки мы отвоевываем долю рынка и потребительские предпочтения у импортеров", - полагает Сазанов.

Причем есть потенциал и по импортозамещению таких напитков, как виски, ром и джин. "В этом сегменте по-прежнему преобладает восприятие потребителя, что импортный алкоголь лучше", - сказал Сазанов, отметив, что "есть способы его импортозаместить".