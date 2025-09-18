Поиск

Минфин с 2022 года отслеживает тенденцию перехода россиян на отечественный алкоголь

Минфин с 2022 года отслеживает тенденцию перехода россиян на отечественный алкоголь
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В России устойчивая тенденция перехода потребителей на отечественный алкоголь сформировалась с 2022 года и продолжает развиваться. Это результат импортозамещения и регуляторных решений, которые были приняты в последнее время, заявил статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов на Московском финансовом форуме.

Он представил результаты исследования потребительских тенденций на алкогольном рынке, проведенного в августе этого года.

"Мы посмотрели, как со временем переключался российский потребитель на российское производство. Мы просто спросили людей, когда они перешли на потребление чаще всего российской продукции. И здесь такая интересная статистика: 29% опрошенных сказали, что они это сделали еще до 2020 года, - сообщил Сазанов. - И потом, если ранжировать по годам, то, начиная с 2022 года, такой идет устойчивый тренд, когда все больше и больше людей предпочитает и в своем рационе использует российский алкоголь".

Согласно его презентации, с 2020 года 63% россиян стали чаще покупать отечественный алкоголь.

Это результат импортозамещения и подтверждение того, что принятые в последние годы меры по регулированию отрасли работают, отметил Сазанов.

Как показало исследование, если отечественные водка и пиво всегда были более предпочитаемым алкоголем, то за последнее время произошли изменения и в других сегментах рынка. "Отечественные производители совершили большой рывок, на мой взгляд, и по вину, и по коньяку, и по шампанскому, здесь уже предпочтение наших потребителей на стороне российских производителей. Это означает, что все-таки мы отвоевываем долю рынка и потребительские предпочтения у импортеров", - полагает Сазанов.

Причем есть потенциал и по импортозамещению таких напитков, как виски, ром и джин. "В этом сегменте по-прежнему преобладает восприятие потребителя, что импортный алкоголь лучше", - сказал Сазанов, отметив, что "есть способы его импортозаместить".

Алексей Сазанов Минфин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минфин надеется до конца года продать до пяти активов, изъятых в пользу государства

Минфин надеется до конца года продать до пяти активов, изъятых в пользу государства

Источник сообщил об обмене телами погибших военных между Россией и Украиной

Вывоз золота физлицами могут ограничить слитками 100 г

Вывоз золота физлицами могут ограничить слитками 100 г

"Прямая линия" совместно с большой пресс-конференцией Путина пройдет в декабре

"Прямая линия" совместно с большой пресс-конференцией Путина пройдет в декабре

Песков подтвердил, что Козак подал в отставку по собственному желанию

Силуанов встревожен "модой" у неэффективных компаний искать бюджетной помощи

Набиуллина заявила, что фундаментально курс рубля может быть достаточно крепким

Набиуллина заявила, что фундаментально курс рубля может быть достаточно крепким

Путин внес кандидатуру Гуцана для консультаций по назначению генпрокурором РФ

"Интерфакс" и Минцифры Татарстана заключили соглашение об использовании цифровых технологий для борьбы с коррупцией и злоупотреблениями в сфере закупок

"Интерфакс" и Минцифры Татарстана заключили соглашение об использовании цифровых технологий для борьбы с коррупцией и злоупотреблениями в сфере закупок
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7181 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2397 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });