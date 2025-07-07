Минфин предложил мораторий до апреля 2027 года на выдачу лицензий на оборот спирта

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Минфин предложил установить мораторий до 1 апреля 2027 года на выдачу новых лицензий на производство, хранение и поставку этилового спирта, а также на производство спирта для фармацевтических субстанций.

Как рассказал "Интерфаксу" источник, предложения министерства рассматривались на заседании комиссии по законопроектной деятельности правительства.

Согласно поправкам, предложенным ко второму чтению, до 1 апреля 2027 года не будут выдаваться лицензии на производство, хранение и поставки произведенного этилового спирта (абзац второй пункта 2 ст. 18 закона о госрегулировании алкогольного рынка, ФЗ-171). Кроме того, ограничения коснутся лицензирования производства этилового спирта для производства фармацевтической субстанции (абзац 13 пункта 2 ст. 18, ФЗ-171).

Поправки предполагается внести ко второму чтению депутатского законопроекта (N506793-8), который в рамках первого чтения уточнял порядок лицензирования розничной продажи алкоголя.

Предлагалось обязать торгующие алкоголем компании платить пошлину в размере 20 тысяч рублей за выдачу лицензии на каждый магазин или ресторан, где осуществляется продажа алкоголя, в то время как сейчас организации оплачивают лицензию в размере 65 тысяч рублей в год, независимо от количества принадлежащих им магазинов и ресторанов.