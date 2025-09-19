Памфилова заявила, что вопиющих нарушений на сентябрьских выборах в РФ не было

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Избирательные комиссии почти всех регионов РФ подвели результаты выборов разного уровня, прошедших 12-14 сентября: недопустимых нарушений не было, все казусы зафиксированы и разобраны, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Каких-то нарушений вопиющих, случаев и так далее (не выявлено - ИФ), кроме того, что мы разбирали (...), малые казусы, которые происходили, мы освещали в информационном центре", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в пятницу.

По ее словам, избирательные комиссии подвели результаты выборов высших должностных лиц во всех 20 регионах России, где они проводились, а также депутатов законодательных органов субъектов РФ во всех 11 субъектах.

"При подведении итогов по указанным выборам в избирательные комиссии поступило всего шесть особых мнений членов комиссий с правом решающего голоса и исключительно от одной партии - от КПРФ", - добавила Памфилова.

Результаты выборов депутатов представительных органов административных центров (столиц) субъектов РФ также определены в 24 регионах из 25. Особых мнений не поступало. В оставшемся регионе - в Костромской области - итоги подведут в эту пятницу, отметила глава комиссии.

С 12 по 14 сентября в России прошло более 5 тыс. избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в частности, прямые выборы глав 20 регионов. Замещению подлежало около 46 тыс. мандатов и выборных должностей.

Во всех 20 регионах России, где проводились прямые выборы высших должностных лиц, по итогам обработки 100% протоколов победили врио глав субъектов и действующие губернаторы, сообщила ранее Памфилова.