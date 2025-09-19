Поиск

В России заявили о продвижении войск РФ после взятия под контроль Серебрянского лесничества в ЛНР

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Группировка "Запад" продвигается вперед после взятия под полный контроль Серебрянского лесничества в Луганской Народной Республике, сообщило Минобороны РФ в пятницу.

В сообщении министерства сказано, что "противник полностью был выбит из Серебрянского лесничества".

"Подразделения группировки войск "Запад" продолжают продвигаться вперед, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укреплённых позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

17 сентября начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что украинские подразделения полностью выбиты из Серебрянского лесничества.

30 августа Герасимов сказал, что российские войска контролируют 99,7% территории ЛНР и 79% территории ДНР. Под контролем российской армии находятся 74% Запорожской и 76% Херсонской областей, заявил он. Герасимов тогда сообщил, что до полного контроля территории ЛНР российским подразделениям оставалось пройти менее 60 кв. км.

