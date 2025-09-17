Поиск

Герасимов заявил, что войска РФ в зоне СВО наступают практически на всех направлениях

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские войска в зоне спецоперации наступают практически на всех направлениях, самые упорные бои развернулись на красноармейском направлении, где ВСУ безуспешно стремятся остановить российское наступление.

"Наши войска в зоне специальной военной операции наступают практически на всех направлениях. При этом наиболее упорные бои развернулись на красноармейском направлении, где противник любыми способами, не считаясь с потерями, безуспешно стремится остановить наше наступление и перехватить инициативу" - сказал Герасимов на совещании в группировке "Центр" в зоне СВО.

"Для этого командование ВСУ в район Красноармейска перебросило наиболее подготовленные и боеспособные подразделения в ущерб другим направлениям, что способствует продвижению наших войск на других участках фронта", - сообщил он.

Российские подразделения также развивают наступление в Днепропетровской и Запорожской областях, заявил Герасимов.

"Группировка войск "Восток" развивает наступление в Днепропетровской области и Запорожской области. Хочу отметить роль подразделений морской пехоты в достижении целей специальной военной операции", - сказал он.

"Морские пехотинцы в боях под Угледаром и на курском направлении доказали свое превосходство над противником, проявили лучшие качества российского воинства - мужество, героизм, стойкость. Есть полная уверенность, что и в дальнейшем все поставленные перед вами задачи будут успешно выполнены", - заявил Герасимов.

"Группировка войск "Запад" развивает наступление в городе Купянске. Успешно идет продвижение на краснолиманском направлении, где близится к завершению освобождение Кировска", - сказал он.

"Наши войска вчера вошли и ведут боевые действия в населённом пункте Ямполь, противник полностью выбит из Серебрянского лесничества", - отметил начальник Генштаба ВС РФ.

"Штурмовые подразделения "Южной" группировки войск продвигаются в населенном пункте Северск. На александро-калиновском направлении бои идут в непосредственной близости от Константиновки, наши подразделения вошли в Плещеевку", - заявил Герасимов.

"Продолжается уничтожение противника, заблокированного южнее Клебан-Быкского водохранилища" - сообщил начальник Генштаба.

