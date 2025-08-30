Поиск

Герасимов заявил, что российские войска контролируют 99,7% территории ЛНР

Начальник Генштаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов
Фото: Дмитрий Харичков/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что российским войскам до полного контроля территории ЛНР осталось зачистить менее 60 кв. км.

"В настоящее время нашими Вооруженными Силами Российской Федерации освобождено 99,7% территории Луганской Народной Республики (осталось менее 60 кв. км) и 79% территории Донецкой Народной Республики. Под контролем российских войск находятся 74% Запорожской и 76% Херсонской областей", - заявил Герасимов, чьи слова привели в Минобороны РФ в субботу.

