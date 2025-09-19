Россия выступает против новых санкций стран ЕС в отношении Ирана

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Россия выступает против принятия резолюции, внесенной странами ЕС, по поводу возобновления санкций против Ирана, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Мы не признаем поданную Берлином, Лондоном и Парижем жалобу в Совет (безопасности) по смыслу резолюции СБ 2231 (регулирующую ядерную программу Ирана - ИФ)", - сказал он в пятницу на заседании Совета безопасности ООН.

По словам Небензи, "Великобритания, Франция и Германия сами хронически нарушали резолюцию СБ 2231 и Совместный всеобъемлющий план действий, в том числе, введя незаконно санкции против Ирана взамен истекших".

"Попытки европейских стран представить дело так, что они вправе воспользоваться карательными положениями резолюции, не выполняя при этом свою часть обязательств, лицемерны и не состоятельны ни с правовой, ни с политической точки зрения", - подчеркнул российский дипломат.

"Не видим никакой необходимости действующему председательству предпринимать какие-либо шаги, включая внесение проекта резолюции", - сказал Небензя.

В конце августа власти Франции, Германии и Великобритании направили членам СБ ООН письмо с уведомлением о запуске "механизма быстрого реагирования", который позволяет возобновлять санкции против Ирана, приостановленные в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) от 2015 года. При этом стороны выразили готовность к переговорам с Ираном по ядерному соглашению в течение последующих 30 дней - прежде чем санкции вступят в силу.

Если в течение 30 дней с момента уведомления не будет достигнуто никакой договоренности, все предыдущие санкции ООН восстановятся, они включают среди прочего эмбарго на поставки Ирану оружия, досмотр грузов и ограничения на его ракетную программу.