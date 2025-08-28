Поиск

Иран пообещал ответить "евротройке" на запуск механизма восстановления санкций

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран примет меры в ответ на решение Франции, ФРГ и Великобритании запустить механизм восстановления санкций в отношении Тегерана. Об этом сообщает телеграм-канал иранского МИД.

"Министр иностранных дел Ирана подчеркнул, что для защиты своих национальных прав и интересов Исламская Республика Иран ответит на этот незаконный и неоправданный акт трех европейских стран", - говорится в заявлении.

Аракчи также выразил надежду на то, что Франция, Германия и Великобритания "пересмотрят свой неверный шаг в ближайшие дни".

Представители Франции, ФРГ и Великобритании ранее направили членам СБ ООН уведомление о том, что они запустили механизм, который восстановит санкции против Ирана, приостановленные в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) от 2015 года.

При этом стороны выразили готовность к переговорам с Ираном по ядерному соглашению в течение последующих 30 дней - прежде чем санкции вступят в силу. Если в течение 30 дней не будет достигнуто никакой договоренности, все предыдущие санкции ООН автоматически возобновятся и будут включать эмбарго на поставки Ирану оружия, досмотр грузов и ограничения на его ракетную

ЕК выдвинула предложения по реализации совместной с США декларации о торговле

Продажи коньяка в мире упали на 13,4% из-за снижения спроса в Китае и премиум-сегменте

Словакия возобновила выдачу туристических виз россиянам

Литва установила "зубы дракона" на границе с Белоруссией

В Германии установили личности всех причастных к подрыву "Северных потоков"

Трамп призвал предъявить Соросу обвинения в рэкете и коррупции

Bloomberg сообщил о секретном письме Си Цзиньпина индийским властям для улучшения отношений

Армения примет решение о членстве в ЕАЭС после анализа и переговоров

