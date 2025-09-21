В Кремле рассказали, что делается для большей информативности "Прямой линии"

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Кремль каждый год стремится сделать формат "Прямой линии" с президентом РФ более информативным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы пытаемся этот формат сделать каждый раз более информативным", - сказал он в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия-1" (ВГТРК), Павлу Зарубину.

Отрывок интервью опубликован в телеграм-канале "Вести".

Говоря о подготовке "Прямой линии", Песков отметил, что в администрации президента стремится "собрать как можно больше обращений граждан, потом уже, вместе со всеми, кто задействован в этом процессе, сделать так, чтобы максимальное количество обращений граждан получило живой ответ".

Он добавил, что в подготовке задействованы многие, в том числе Народный фронт, Сбербанк с искусственным интеллектом.

"Это действительно помогает обработать максимальное количество обращений граждан", - сказал представитель Кремля.

"И министерства, и ведомства даже в ходе сбора вопросов живо реагируют, и пока собираем вопросы, уже принимаются меры. Поэтому проект такой объемный. И, надеюсь, будет так же в этом году", - заключил Песков.

Ранее он сообщил, что "Прямую линию" в этом году планируется провести в декабре совместно с большой пресс-конференцией президента.