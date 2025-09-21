Поиск

В Кремле рассказали, что делается для большей информативности "Прямой линии"

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Кремль каждый год стремится сделать формат "Прямой линии" с президентом РФ более информативным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы пытаемся этот формат сделать каждый раз более информативным", - сказал он в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия-1" (ВГТРК), Павлу Зарубину.

Отрывок интервью опубликован в телеграм-канале "Вести".

В России"Прямая линия" совместно с большой пресс-конференцией Путина пройдет в декабре"Прямая линия" совместно с большой пресс-конференцией Путина пройдет в декабреЧитать подробнее

Говоря о подготовке "Прямой линии", Песков отметил, что в администрации президента стремится "собрать как можно больше обращений граждан, потом уже, вместе со всеми, кто задействован в этом процессе, сделать так, чтобы максимальное количество обращений граждан получило живой ответ".

Он добавил, что в подготовке задействованы многие, в том числе Народный фронт, Сбербанк с искусственным интеллектом.

"Это действительно помогает обработать максимальное количество обращений граждан", - сказал представитель Кремля.

"И министерства, и ведомства даже в ходе сбора вопросов живо реагируют, и пока собираем вопросы, уже принимаются меры. Поэтому проект такой объемный. И, надеюсь, будет так же в этом году", - заключил Песков.

Ранее он сообщил, что "Прямую линию" в этом году планируется провести в декабре совместно с большой пресс-конференцией президента.

Владимир Путин Прямая линия Дмитрий Песков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Экс-министр здравоохранения Поморья арестован по делу о злоупотреблениях

Экс-министр здравоохранения Поморья арестован по делу о злоупотреблениях

Школа, частично обрушившаяся в Новосибирской области, была построена в 1937 году

Часть здания школы обрушилась в Татарске Новосибирской области

Часть здания школы обрушилась в Татарске Новосибирской области
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 19 дронов ВСУ за ночь

Певец из Вьетнама Дык Фук стал победителем "Интервидения"

Певец из Вьетнама Дык Фук стал победителем "Интервидения"

Участница из США не выступит на конкурсе "Интервидение"

Участница из США не выступит на конкурсе "Интервидение"

Что произошло за день: суббота, 20 сентября

В Дагестане 73 населенных пункта остались без электричества из-за аварии

Четыре человека погибли в результате атаки БПЛА в Самарской области

Беспилотники атаковали объекты ТЭК в Самарской области

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7190 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2399 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ67 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });