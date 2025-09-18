Поиск

"Прямая линия" совместно с большой пресс-конференцией Путина пройдет в декабре

Кремль начал к ним готовиться

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - "Прямая линия" президента в 2025 году вновь будет совмещена с большой пресс-конференцией и пройдет в декабре, сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Дату мы вам сообщим попозже. Приступаем к подготовке ", - отметил он.

Президент Владимир Путин 17 сентября на совещании с членами правительства поручил своей администрации и правительству подготовить проведение очередной "прямой линии".

Последняя "прямая линия" с президентом прошла 19 декабря 2024 года, она была совмещена с большой пресс-конференцией.

Дата оглашения послания Федеральному собранию в 2025 году еще не определена, сказал также Песков.

В 2024 году Путин обращался с посланием к Федеральному собранию 29 февраля, в 2023 году - 21 февраля. В 2022 году такого мероприятия не проводилось.

Владимир Путин Дмитрий Песков Прямая линия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Песков подтвердил, что Козак подал в отставку по собственному желанию

Силуанов встревожен "модой" у неэффективных компаний искать бюджетной помощи

Набиуллина заявила, что фундаментально курс рубля может быть достаточно крепким

Набиуллина заявила, что фундаментально курс рубля может быть достаточно крепким

Путин внес кандидатуру Гуцана для консультаций по назначению генпрокурором РФ

"Интерфакс" и Минцифры Татарстана заключили соглашение об использовании цифровых технологий для борьбы с коррупцией и злоупотреблениями в сфере закупок

"Интерфакс" и Минцифры Татарстана заключили соглашение об использовании цифровых технологий для борьбы с коррупцией и злоупотреблениями в сфере закупок

Глава Башкирии сообщил об атаке БПЛА на "Газпром нефтехим Салават"

Силуанов пообещал, что бюджет 2026-2028 будет способствовать смягчению ДКП

Источник сообщил, что отставка Козака с поста замглавы администрации президента принята

Источник сообщил, что отставка Козака с поста замглавы администрации президента принята

Банк России обяжет биржи внедрять меры против дестабилизации цен акций

Банк России обяжет биржи внедрять меры против дестабилизации цен акций

"Газпром нефть" отложила ремонт Омского НПЗ ради стабилизации топливного рынка

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7180 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2397 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });