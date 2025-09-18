"Прямая линия" совместно с большой пресс-конференцией Путина пройдет в декабре

Кремль начал к ним готовиться

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - "Прямая линия" президента в 2025 году вновь будет совмещена с большой пресс-конференцией и пройдет в декабре, сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Дату мы вам сообщим попозже. Приступаем к подготовке ", - отметил он.

Президент Владимир Путин 17 сентября на совещании с членами правительства поручил своей администрации и правительству подготовить проведение очередной "прямой линии".

Последняя "прямая линия" с президентом прошла 19 декабря 2024 года, она была совмещена с большой пресс-конференцией.

Дата оглашения послания Федеральному собранию в 2025 году еще не определена, сказал также Песков.

В 2024 году Путин обращался с посланием к Федеральному собранию 29 февраля, в 2023 году - 21 февраля. В 2022 году такого мероприятия не проводилось.