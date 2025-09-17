Путин поручил чиновникам провести подготовку к "прямой линии"

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил своей администрации и правительству подготовить проведение очередной "прямой линии".

"Прошу и администрацию, и коллег из правительства Российской Федерации провести подготовку к очередной "прямой линии"", - сказал он на совещании с членами правительства.

Последняя "прямая линия" с президентом прошла 19 декабря 2024 года, она была совмещена с большой пресс-конференцией.