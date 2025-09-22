Поиск

Субсидировать продажи молока с 2026 года будут только малому и среднему бизнесу

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Субсидию на реализацию молока с 2026 года будут получать только представители малого и среднего агробизнеса.

"С 2026 года субсидия на 1 кг реализованного молока будет предоставляться только производителям, которые входят в единый реестр субъектов МСП. При этом все остальные действующие меры поддержки молочной отрасли будут сохранены для всех категорий производителей", - сообщает Минсельхоз.

В том числе будет продолжена поддержка граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", а также научных и образовательных организаций.

Ведомство отмечает, что молочная отрасль является одной из самых поддерживаемых в российском АПК. Всем производителям доступны возмещение части затрат на развитие племенного животноводства, на создание и (или) модернизацию животноводческих комплексов молочного направления, льготное краткосрочное и инвестиционное кредитование. "Совершенствование мер, в том числе в части поддержки производства молока, осуществляется исходя из ресурсного обеспечения и текущей ситуации в подотрасли. В частности, с 2024 года увеличен уровень возмещения части прямых понесенных затрат при создании (до 30%) и модернизации (до 50%) молочных ферм, - говорится в сообщении. - Для регионов, которые увеличивают объемы производства молока, а также обеспечены кормовой базой, введен повышающий коэффициент 1,4. В текущем году в рамках льготного кредитования молочная отрасль отнесена к числу приоритетных, для которых предусмотрено субсидирование 70% ключевой ставки Банка России".

В 2024 году средняя рентабельность молочного животноводства без учета субсидий превысила 28%. Показатель выше среднего по отрасли, отмечает Минсельхоз.

По данным Росстата, производство молока в хозяйствах всех категорий июле выросло на 0,8%, до 3,2 млн тонн, за семь месяцев -на 0,3%, до 20,2 млн тонн.

МСП АПК Минсельхоз Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Фигурантов дела об отравлении "Мистером Сидром" осудили в Самаре на 8 и 9 лет

Глава Владимира арестован по делу о взятке в особо крупном размере

Глава Владимира арестован по делу о взятке в особо крупном размере

Приемка к 1 сентября обрушившейся в Новосибирской области школы прошла с нарушениями

Приемка к 1 сентября обрушившейся в Новосибирской области школы прошла с нарушениями

Жалоба защиты арестованного в Приморье французского путешественника поступила в суд

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на 4 км

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на 4 км

В результате атаки БПЛА на Крым погибли три человека

Минобороны РФ назвало удар ВСУ по курортной зоне Крыма террористической атакой

Украинские БПЛА ударили по санаторию "Форос" в Крыму

Что произошло за день: воскресенье, 21 сентября

Хинштейн вступил в должность губернатора Курской области

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7192 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ67 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });