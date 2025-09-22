Субсидировать продажи молока с 2026 года будут только малому и среднему бизнесу

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Субсидию на реализацию молока с 2026 года будут получать только представители малого и среднего агробизнеса.

"С 2026 года субсидия на 1 кг реализованного молока будет предоставляться только производителям, которые входят в единый реестр субъектов МСП. При этом все остальные действующие меры поддержки молочной отрасли будут сохранены для всех категорий производителей", - сообщает Минсельхоз.

В том числе будет продолжена поддержка граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", а также научных и образовательных организаций.

Ведомство отмечает, что молочная отрасль является одной из самых поддерживаемых в российском АПК. Всем производителям доступны возмещение части затрат на развитие племенного животноводства, на создание и (или) модернизацию животноводческих комплексов молочного направления, льготное краткосрочное и инвестиционное кредитование. "Совершенствование мер, в том числе в части поддержки производства молока, осуществляется исходя из ресурсного обеспечения и текущей ситуации в подотрасли. В частности, с 2024 года увеличен уровень возмещения части прямых понесенных затрат при создании (до 30%) и модернизации (до 50%) молочных ферм, - говорится в сообщении. - Для регионов, которые увеличивают объемы производства молока, а также обеспечены кормовой базой, введен повышающий коэффициент 1,4. В текущем году в рамках льготного кредитования молочная отрасль отнесена к числу приоритетных, для которых предусмотрено субсидирование 70% ключевой ставки Банка России".

В 2024 году средняя рентабельность молочного животноводства без учета субсидий превысила 28%. Показатель выше среднего по отрасли, отмечает Минсельхоз.

По данным Росстата, производство молока в хозяйствах всех категорий июле выросло на 0,8%, до 3,2 млн тонн, за семь месяцев -на 0,3%, до 20,2 млн тонн.