Экспорт молочной продукции из России предложено стимулировать частным субсидированием

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Экспорт молочной продукции из России, который поможет снизить излишки продукции на рынке и стабилизировать цены, можно регулировать и с помощью механизма так называемого частного субсидирования, считает генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

"Необходимость применения этого механизма, который эффективно функционирует в некоторых других странах, вызвана тем, что в рамках ВТО действуют определенные ограничения на субсидирование экспорта. РФ вообще не может использовать государственные экспортные субсидии. В этих условиях оперативно исправить ситуацию может сам бизнес", - заявил Рылько "Интерфаксу".

По его словам, в 2023 году ситуация в молочном животноводстве и на российском рынке молока очень сложная.

"Реализация крупных инвестпроектов и стимулирование производства привели к тому, что в прошлом году была получена вторая по значимости за всю историю страны прибавка молока в товарном секторе, - сказал он. - Но при этом началось очень серьезное, болезненное для отрасли падение цен. С пиков, достигнутых зимой, снижение цен на сырое молоко в крупнотоварном секторе составило порядка 15% - с 36,5 до 31 рубля за литр, у фермеров и в личных подсобных хозяйствах - почти на 20%".

По его словам, на фоне роста производства к снижению цен привело и то, что молочная отрасль пока не нашла конкурентных экспортных рынков для реализации своей продукции. "К тому же у Белоруссии тоже появились значимые проблемы с экспортом продукции из-за санкций. Она вынуждена была перенацелить свои ресурсы на Россию", - заявил Рылько.

Третьим фактором нестабильной ситуации на рынке он назвал "нерастущий платежеспособный спрос на фоне того, что доходы населения стагнируют".

"В результате рынок затоварен. Запасы четырех из пяти молочных продуктов, которые подлежат длительному хранению (сухое обезжиренное молоко, сухое цельное молоко, сыворотка и сыры), на 1 апреля составляют рекордно высокий уровень по крайней мере с 2012 года, а по сливочному маслу чуть уступают рекордному уровню прошлого года", - заявил Рылько.

Комментируя предложение Минсельхоза о повышении компенсации затрат на транспортировку молочной продукции на экспорт, Рылько заявил, что это правильная мера, но она может оказаться недостаточной.

В связи с этим в качестве одного из возможных решений по стабилизации ситуации на молочном рынке глава ИКАР предложил рассмотреть механизм частного субсидирования экспортных операций. "В ряде стран этот инструмент используются очень давно. Путем небольших взносов с производителей товарного молока формируется фонд, из которого частным образом субсидируют поставки на внешний рынок молочных товаров, делают их более конкурентоспособными, - сказал он. - Благодаря этим частным субсидиям на зарубежные рынки уходят значимые объемы молочной продукции длительного хранения".

Как считает Рылько, координировать эти процессы могут отраслевые союзы. "В настоящее время было бы желательно оперативно расчистить внутренний рынок и остановить падение цен", - подчеркнул он.

В 2022 году производство молока в хозяйствах всех категорий страны увеличилось на 2%, до 33 млн тонн с 32,3 млн тонн. В первом квартале этого года рост составил 3,7%, до 7 291,7 тысячи тонн с 7 032 тысяч тонн годом ранее.

По данным Союзмолоко, запасы сухого обезжиренного молока в марте составили 17,3 тысячи тонн, что в 3,4 раза больше, чем год назад, сухого цельного молока - 5,5 тысячи тонн (на 15% больше), сыворотки - 24,6 тысячи тонн (в 2,5 раза больше), сыра - 52,8 тысячи тонн (на 32% больше). Из продуктов длительного хранения снизились только запасы сливочного масла (на 6%, до 20,1 тысячи тонн), а также маргарина и спредов (на 12%, до 16,1 тысячи тонн).

Рост запасов привел к снижению закупочной цены молока у производителей. Так, по данным регионов, которые приведены в пояснительной записке к проекту постановления о повышении компенсации затрат на транспортировку молочной продукции, по состоянию на 19 апреля средние цены производителей на сырое молоко составили 31,1 рубля за кг (без НДС). В месячном выражении цена снизилась на 4,2%, в годовом - на 0,4%. Цена на сливочное масло (82,5% жирности) составила 643,8 рубля (с НДС). За месяц она снизилась на 1,1%, в годовом выражении выросла на 4,9%. Цена на сыр составила 492 рубля. Снижение за месяц - на 0,8%, рост по сравнению с аналогичной датой прошлого года на 6,5%. Цена на сухое обезжиренное молоко в месячном выражении опустилась на 5,5%, в годовом - на 15,1% и составила - 218,6 рублей за кг (с НДС). В то же время сухое цельное молоко за месяц подорожало на 1,4%, за год - на 7,7%, до 314,7 рубля за кг (с НДС).

Минсельхоз разместил на сайте regulation.gov.ru проект постановления правительства, в котором предлагает меры для компенсации затрат на транспортировку молочной продукции на экспорт в повышенном размере.