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Счетная палата в 2024 г. нашла нарушения на 1,14 млрд руб. из средств на молочное скотоводство

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Счетная палата РФ в 2024 году выявила нарушения на 1 млрд 139,9 млн рублей в ходе проверки использования бюджетных средств в АПК на развитие молочного скотоводства. Об этом сообщается в годовом отчете контрольного ведомства.

Оценка результативности мероприятий по развитию молочного скотоводства была сделана в ходе аудита использования направленных на эти цели бюджетных средств в Минсельхозе РФ, Московской, Пензенской и Вологодской областях. "Основной объем нарушений связан с неэффективным использованием средств федерального бюджета, некорректным определением Минсельхозом РФ размеров межбюджетных трансфертов, направленных на мероприятия по поддержке производства молока, с несоблюдением органами управления АПК Вологодской, Пензенской и Московской областей порядков предоставления субсидий сельхозпроизводителям", - говорится в документе.

Причем, как подчеркивает Счетная палата, отдельные нарушения имеют характер системных. Так, в рамках проверки установлены неоднократные нарушения при возмещении молокоперерабатывающим предприятиям расходов на маркировочное оборудование, не являющееся таковым.

Счетная палата рекомендовала Минсельхозу РФ провести проверки соблюдения субъектами-получателями условий расходования этой субсидии, при выявлении нарушений обеспечить возврат бюджетных средств.

Кроме того, в ходе проверки были установлены факты, требующие принятия мер прокурорского реагирования (сумма нарушений - 97 млн рублей).

Счетная палата направила представления Минсельхозу РФ, органам управления АПК Вологодской, Пензенской и Московской областей. О результатах аудита проинформирован глава правительства Михаил Мишустин, направлено обращение в Генпрокуратуру РФ.

Кроме того, была проведена проверка расходования средств на реализацию мероприятий по вовлечению в оборот земель сельхозназначения. В ее ходе установлено, что выделяемые на эти цели средства используются недостаточно эффективно – существенного уменьшения площади незадействованных земель пока не наблюдается. Проверка проведена в Минсельхозе РФ, Россельхознадзоре, Астраханской и Нижегородской областях.

Счетная палата обратила внимание на то, что при существующей динамике обследования сельхозземель есть вероятность невыполнения к 2030 году задачи по оценке состояния плодородия на площади не менее 8,9 млн га неиспользуемой пашни.

По мнению аудиторов, вовлечение в оборот дополнительных площадей тормозит отсутствие полных и актуальных сведений о качественных характеристиках земель сельхозназначения в цифровом формате в Единой федеральной информационной системе о землях сельскохозяйственного назначения и землях, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий. При этом затраты на создание и развитие этой системы за 6 лет ее функционирования составили 1,3 млрд рублей.

Как сообщалось, госпрограмма по вовлечению в оборот земель сельхозназначения и развитию мелиоративного комплекса РФ (программа "Земля") была разработана Минсельхозом по поручению президента РФ по итогам заседания Госсовета в декабре 2019 года. В мае 2021 года ее утвердило правительство. Реализация госпрограммы, рассчитанной на 10 лет, началась в 2022 году. За этот срок планируется ввести в оборот не менее 13 млн га.

Площадь неиспользуемых сельхозземель в РФ оценивается почти в 44 млн га, из которых 20 млн га - пашня.

По оценке Минсельхоза, площадь вовлеченных в оборот неиспользованных сельхозземель за три года (2022-2024 гг.) реализации госпрограммы составляет 2 млн га.

Счетная палата Минсельхоз
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