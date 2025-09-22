Поиск

Семьям погибших при атаке беспилотников на Крым выплатят по 1,5 млн рублей

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Власти Крыма окажут материальную помощь пострадавшим и семьям погибших при атаках украинских беспилотников на санаторий "Форос", сообщил глава республики Сергей Аксенов в понедельник.

"Принято решение о выплате материальной помощи в размере 1,5 млн рублей семьям погибших в результате атаки БПЛА в районе пгт Форос муниципального округа Ялта. Пострадавшим, которые получили ранения тяжелой и средней степени, будет выплачено по 600 тыс. рублей, получившим легкие травмы - по 300 тыс. рублей", - написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Накануне он заявил, что украинские БПЛА атаковали "Форос". Ранения получили 16 человек, трое погибли. 12 пострадавших госпитализированы в ялтинский медцентр Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), четверо из них по состоянию на утро понедельника находились в тяжелом состоянии, семеро - в состоянии средней степени тяжести, еще один - в удовлетворительном состоянии.

Повреждены объекты на территории санатория, а также школа в поселке Форос - разрушен актовый зал, получила повреждения библиотека. Ранения получил охранник. Учащихся школы перевели на дистанционное обучение.

Санаторий "Форос" находится в одноименном поселке на южном берегу Крыма, административно входит в состав городского округа Ялта. Санаторий основан в 1941 году, возобновил работу в 1945 году. В 2017 году прошел через реконструкцию. Управляется ООО "Парк Форос", зарегистрированным в Ялте в 2016 году. Данные об учредителях не разглашаются.

