Украинские БПЛА ударили по санаторию "Форос" в Крыму

Есть погибшие

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Беспилотники ВСУ ударили по санаторию "Форос" на южном берегу Крыма, есть погибшие и пострадавшие, сообщил глава республики Сергей Аксенов в воскресенье.

"В результате удара вражеских БПЛА повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос". Также повреждено здание школы в поселке. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. На данный момент количество пострадавших - около 15 человек, число погибших уточняется", - написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Он добавил, что на месте происшествия работают профильные службы, людям оказывают необходимую помощь.

Также из-за падения обломков сбитого дрона загорелась сухая трава в районе Ялты, сообщил крымский глава.

Санаторий "Форос" находится в одноименном поселке на южном берегу Крыма, административно входит в состав городского округа Ялта. Санаторий основан в 1941 году, возобновил работу в 1945. В 2017 году прошел через реконструкцию. Управляется ООО "Парк Форос", зарегистрированным в Ялте в 2016 году. Выручка в 2024 году составила 1 млрд рублей, чистый убыток - 0,5 млн рублей. Данные об учредителях не разглашаются.

