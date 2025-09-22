Поиск

Состояние четырех пострадавших от атаки БПЛА в Крыму оценивается как тяжелое

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Состояние четырех пострадавших от атаки БПЛА на поселок Форос в Крыму оценивается как тяжелое, еще семи - среднее, говорится в телеграм-канале ФМБА России в понедельник.

"На лечение поступило 13 пациентов, госпитализировано 12 пациентов. 4 из них в тяжелом состоянии, в состоянии средней тяжести 7 человек, в удовлетворительном состоянии 1 человек", - сообщила директор Ялтинского многопрофильного медицинского центра ФМБА России Ольга Еремина.

В ФМБА добавили, что двое пациентов находятся в реанимации, один из них подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Детей среди пострадавших, находящихся на лечении в учреждении ФМБА, нет.

В воскресенье глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что украинские БПЛА атаковали санаторий "Форос". Ранения получили 16 человек, трое погибли.

Повреждены объекты на территории санатория, а также школа в поселке Форос - разрушен актовый зал, повреждена библиотека. Ранения получил охранник. Учащихся школы перевели на дистанционное обучение.

По данным Минобороны России, ВСУ нанесли удар с применением БПЛА, снаряженными фугасными боезарядами.

Санаторий "Форос" находится в одноименном поселке на южном берегу Крыма, административно входит в состав городского округа Ялта. Санаторий основан в 1941 году, возобновил работу в 1945. В 2017 году прошел через реконструкцию. Управляется ООО "Парк Форос", зарегистрированным в Ялте в 2016 году. Данные об учредителях не разглашаются.

