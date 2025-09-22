СКР завел дело о теракте из-за украинской атаки на поселок Форос в Крыму

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Следователи в рамках дела о теракте расследуют обстоятельства атаки украинскими дронами поселка Форос в Крыму, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением СК России по факту атаки украинских вооруженных формирований на населенный пункт в республике Крым возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "б" ч.3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - сказала Петренко в понедельник журналистам.

По данным следствия, 21 сентября 2025 года украинские военнослужащие "атаковали при помощи беспилотных летательных аппаратов поселок городского типа Форос в республике Крым".

"В результате преступления три мирных жителя погибли, еще 15 человек получили ранения различной степени тяжести", - сказала Петренко.

Она отметила, что следователи работают на месте происшествия "с целью изъятия фрагментов БПЛА для дальнейшего назначения по ним экспертиз, а также установления материального ущерба".

"Допрашиваются очевидцы произошедшего. Устанавливаются украинские боевики, отдавшие и исполнившие преступный приказ об атаке гражданских объектов на российской территории", - сказала представитель СКР.

В воскресенье глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что украинские БПЛА атаковали санаторий "Форос".

Повреждены объекты на территории санатория, а также школа в поселке Форос - разрушен актовый зал, повреждена библиотека. Ранения получил охранник. Учащихся школы перевели на дистанционное обучение.

По данным Минобороны России, ВСУ нанесли удар с применением БПЛА, снаряженными фугасными боезарядами.

Санаторий "Форос" находится в одноименном поселке на южном берегу Крыма, административно входит в состав городского округа Ялта. Санаторий основан в 1941 году, возобновил работу в 1945. В 2017 году прошел через реконструкцию. Управляется ООО "Парк Форос", зарегистрированным в Ялте в 2016 году. Данные об учредителях не разглашаются.