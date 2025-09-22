Суд взыскал 36,5 млн рублей в пользу потерпевших по делу "Мистера Сидра"

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Красноглинский районный суд Самары удовлетворил гражданские иски потерпевших по делу о массовом отравлении напитком "Мистер Сидр", взыскав с подсудимых 36,5 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

"36,5 млн рублей взыскали солидарно с Гусейнова, Айрапетяна и ООО "Анди", - сказал собеседник агентства.

Общая сумма исковых требований, заявленных потерпевшими, составляла более 46 млн рублей.

Как сообщалось, в понедельник, 22 сентября, суд признал Анара Гусейнова и Артема Айрапетяна виновными по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и реализация спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности массовую гибель людей) и назначил наказание в виде лишения свободы на 9 и 8 лет соответственно с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Гособвинитель запрашивал для Айрапетяна и Гусейнова 9 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима для каждого из фигурантов.

От отравления напитком "Мистер сидр" в 2023 году погибли 50 человек, еще 66 пострадали. Сообщники при производстве напитка решили заменить традиционную технологию брожения яблочного сусла добавлением этилового спирта. Для этого Айрапетян приобрел у Алексея и Дмитрия Егоровых, а также сотрудника полиции Ивана Гребенкина спирт, похищенный ими со склада ГУ МВД России по Самарской области, а затем поставил его Гусейнову для производства сидра. Однако приобретенный спирт оказался метиловым.

Как сообщалось, в феврале 2024 года Советский районный суд Самары вынес приговор по уголовному делу о хищении 6 тонн метилового спирта с полицейского склада в Самаре. Бывшему полицейскому было назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Двое других подсудимых получили сроки в 3 года 3 месяца и 3 года 6 месяцев в исправительных колониях общего и строгого режимов.