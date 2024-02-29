Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

Суд в Самаре вынес приговор по делу о хищении 6 тонн метанола со склада МВД

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Советский районный суд Самары вынес приговор по уголовному делу о хищении весной прошлого года 6 тонн метилового спирта с полицейского склада в Самаре, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в четверг.

Фигуранты дела - сотрудник полиции и двое его соучастников.

"Суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил бывшему полицейскому наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Двое других подсудимых приговорены к 3 годам 3 месяцам и 3 годам 6 месяцам в исправительных колониях общего и строгого режимов", - уточняет пресс-служба.

Судом установлено, что в мае 2023 года сотрудник полиции, охранявший склад Центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области, вместе со своими знакомыми организовал хищение шести тысяч литров спирта. В течение трех недель в дни дежурств полицейский несколько раз пропускал грузовой автомобиль на территорию объекта, где его соучастники - отец и сын, - с помощью насоса перекачивали жидкость в приготовленные пустые емкости, а затем вывозили.

"Полагая, что похищенная продукция является этиловым спиртом, соучастники реализовали ее, а вырученные средства разделили. Фактически же объектом хищения стал метиловый спирт стоимостью 102 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу в крупном размере).

Случаи смертельного отравления сидром

Как сообщалось, хищения были выявлены в рамках расследования уголовного дела о массовом отравлении людей напитком "Мистер Сидр" в начале прошлого лета. Партия метанола хранилась на складе с 2012 года, с тех пор, как ее изъяли при проверке.

Волна отравлений суррогатным алкоголем прокатилась по нескольким регионам Приволжского федерального округа (ПФО) и Уральского федерального округа (УрФО) в начале лета 2023 года. Несколько случаев, в том числе с летальным исходом, были зафиксированы в Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской, Курганской областях, а также в Удмуртии. Большинство случаев связывали с употреблением спиртосодержащего напитка "Мистер Сидр" производства самарского ООО "Анди".

Сообщалось о более чем ста пострадавших, более 30 человек скончались.

Подозреваемыми по делу о массовых отравлениях проходили Дмитрий и Алексей Егоровы, которые, по версии следствия, в соучастии с сотрудником полиции Иваном Гребенкиным похитили метанол, а затем продали Артему Айрапетяну, нелегально поставившему спирт владельцу "Анди" Анару Гусейнову.

Гусейнов был задержан в Самаре и доставлен в Ульяновск, где ему предъявлено обвинение по ч.3 ст.238 УК РФ.

Росалкогольрегулирование заблокировало оборот продукции ООО "Анди".

Два года назад правоохранительные органы пытались привлечь владельца компании к административной ответственности за нарушение правил торговли алкоголем, но суд заменил назначенное бизнесмену административное наказание со штрафа на предупреждение.

Самара
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин предложил списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам

Путин предложил ввести справедливую дифференциацию налогового бремени для компаний и физлиц

Путин предложил ввести справедливую дифференциацию налогового бремени для компаний и физлиц

Путин предложил с 2025 г. отказаться от временных мораториев на проверки бизнеса

Путин предложил увеличить расходы на российскую науку до 2% от ВВП к 2030 году

Путин предложил увеличить расходы на российскую науку до 2% от ВВП к 2030 году

Президент РФ предложил запустить нацпроект "Молодежь России"

В РФ будут реализовывать новый нацпроект "Кадры"

В России с 2025 года введут налоговый вычет при сдаче нормативов ГТО

Президент РФ предложил ввести возможность пересдачи ЕГЭ по одному из предметов

Президент РФ предложил ввести возможность пересдачи ЕГЭ по одному из предметов

Путин заявил о необходимости увеличить МРОТ к 2030 году до 35 тыс. рублей

Путин заявил о необходимости увеличить МРОТ к 2030 году до 35 тыс. рублей

Президент РФ призвал к 2030 году сократить уровень бедности в стране ниже 7%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });