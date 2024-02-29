Суд в Самаре вынес приговор по делу о хищении 6 тонн метанола со склада МВД

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Советский районный суд Самары вынес приговор по уголовному делу о хищении весной прошлого года 6 тонн метилового спирта с полицейского склада в Самаре, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в четверг.

Фигуранты дела - сотрудник полиции и двое его соучастников.

"Суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил бывшему полицейскому наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Двое других подсудимых приговорены к 3 годам 3 месяцам и 3 годам 6 месяцам в исправительных колониях общего и строгого режимов", - уточняет пресс-служба.

Судом установлено, что в мае 2023 года сотрудник полиции, охранявший склад Центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области, вместе со своими знакомыми организовал хищение шести тысяч литров спирта. В течение трех недель в дни дежурств полицейский несколько раз пропускал грузовой автомобиль на территорию объекта, где его соучастники - отец и сын, - с помощью насоса перекачивали жидкость в приготовленные пустые емкости, а затем вывозили.

"Полагая, что похищенная продукция является этиловым спиртом, соучастники реализовали ее, а вырученные средства разделили. Фактически же объектом хищения стал метиловый спирт стоимостью 102 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу в крупном размере).

Случаи смертельного отравления сидром

Как сообщалось, хищения были выявлены в рамках расследования уголовного дела о массовом отравлении людей напитком "Мистер Сидр" в начале прошлого лета. Партия метанола хранилась на складе с 2012 года, с тех пор, как ее изъяли при проверке.

Волна отравлений суррогатным алкоголем прокатилась по нескольким регионам Приволжского федерального округа (ПФО) и Уральского федерального округа (УрФО) в начале лета 2023 года. Несколько случаев, в том числе с летальным исходом, были зафиксированы в Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской, Курганской областях, а также в Удмуртии. Большинство случаев связывали с употреблением спиртосодержащего напитка "Мистер Сидр" производства самарского ООО "Анди".

Сообщалось о более чем ста пострадавших, более 30 человек скончались.

Подозреваемыми по делу о массовых отравлениях проходили Дмитрий и Алексей Егоровы, которые, по версии следствия, в соучастии с сотрудником полиции Иваном Гребенкиным похитили метанол, а затем продали Артему Айрапетяну, нелегально поставившему спирт владельцу "Анди" Анару Гусейнову.

Гусейнов был задержан в Самаре и доставлен в Ульяновск, где ему предъявлено обвинение по ч.3 ст.238 УК РФ.

Росалкогольрегулирование заблокировало оборот продукции ООО "Анди".

Два года назад правоохранительные органы пытались привлечь владельца компании к административной ответственности за нарушение правил торговли алкоголем, но суд заменил назначенное бизнесмену административное наказание со штрафа на предупреждение.