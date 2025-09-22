Поиск

Фигурантов дела об отравлении "Мистером Сидром" осудили в Самаре на 8 и 9 лет

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Красноглинский районный суд Самары приговорил Анара Гусейнова и Артема Айрапетяна к 9 и 8 годам колонии общего режима соответственно по делу о массовом отравлении напитком "Мистер Сидр", в результате которого погибли 50 человек, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Гусейнову и Айрапетяну назначено наказание по части 3 статьи 238 УК РФ, сказала судья.

Гражданские иски потерпевших суд удовлетворил в полном и частичном объеме.

Гособвинитель запрашивал для Айрапетяна и Гусейнова 9 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима для каждого из фигурантов.

Волна отравлений суррогатным алкоголем прокатилась по нескольким регионам Приволжского федерального округа (ПФО) и Уральского федерального округа (УрФО) в начале лета 2023 года: ряд случаев, в том числе с летальным исходом, был зафиксирован в Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской, Курганской областях, а также в Удмуртии. Большинство случаев связывали с употреблением спиртосодержащего напитка "Мистер Сидр" производства самарского ООО "Анди".

По версии следствия, Гусейнов, руководитель ООО "Анди", совместно с Айрапетяном организовали в одном из помещений Самары производство сидра. Сообщники решили заменить технологию брожения яблочного сусла использованием этилового спирта.

Для этого Айрапетян приобрел у Алексея и Дмитрия Егоровых, а также сотрудника полиции Ивана Гребенкина спирт, похищенный ими со склада ГУ МВД России по Самарской области.

Однако приобретенный спирт оказался не этиловым, а метиловым. В результате от отравления скончались 50 человек, еще 66 пострадали. Потерпевшими заявлены иски о возмещении причиненного вреда на сумму свыше 46 млн рублей.

В феврале 2024 года Советский районный суд Самары вынес приговор по уголовному делу о хищении 6 тонн метилового спирта с полицейского склада в Самаре. Бывшему полицейскому было назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Двое других подсудимых получили сроки в 3 года 3 месяца и 3 года 6 месяцев в исправительных колониях общего и строгого режимов.

Росалкогольрегулирование заблокировало оборот продукции ООО "Анди".

Во время заседания 4 марта Гусейнов и Айрапетян частично признали вину, не согласившись с квалификацией обвинения, фигуранты настаивают, что не вступали в сговор.

Самара Мистер Сидр
