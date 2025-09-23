Поиск

Глава Минсельхоза сообщила о сборе уже 119 млн тонн зерна

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Сбор зерна в России уже составил 119 млн тонн, в том числе 86 млн тонн пшеницы. Прогноз по общему сбору в 135 млн тонн сохраняется, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на расширенном заседании комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации.

"Сбор урожая подходит к финальному этапу, три четверти площадей зерновых и зернобобовых уже убраны, темпы сейчас выше уровня прошлого года, - сказала глава Минсельхоза. - На сегодняшний день уже получено 119 млн тонн зерновых, в том числе порядка 86 млн тонн пшеницы. Средняя урожайность и качество зерна выше прошлого года".

По ее словам, прогноз общего сбора зерна в 135 млн тонн, в том числе 90 млн тонн пшеницы, в этом году сохраняется. "Этого безусловно, достаточно для внутренних потребностей страны и хорошего экспортного потенциала, - подчеркнула она. - Собственно, себя по зерновым мы уже обеспечили - 119-120 млн тонн, дальше уже фактически мы нацелены на экспорт".

Глава Минсельхоза сообщила, что по остальным сельхозкультурам ожидается либо существенный рост, либо рекордные показатели сбора. В частности, урожай сои приближается к 8 млн тонн. Однако сбор подсолнечника будет ниже из-за южных регионов, пострадавших от засухи. "Если коллеги видели, что происходит в южных регионах, это, конечно, страшновато", - сказала Лут.

Как сказано в ее презентации, сбор ячменя составил 18,8 млн тонн (прогноз 19,5 млн тонн), подсолнечника - 3,6 млн тонн (17,5 млн тонн), сои - 1,7 млн тонн (7,8 млн тонн), рапса - 3,4 млн тонн (5,4 млн тонн). Сахарной свеклы накопано 15,5 млн тонн (48,1 млн тонн).

Кроме того, в организованном секторе собрано 3,9 млн тонн овощей (7,6 млн тонн), 3,9 млн тонн картофеля (7,6 млн тонн), 0,6 млн тонн плодов и ягод (2,1 млн тонн).

Как сообщила Лут, сев озимых культур под урожай будущего года проведен на 8,6 млн га. Всего планируется засеять 20 млн га

Минсельхоз Оксана Лут
