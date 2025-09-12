Поиск

Минсельхоз США снизил прогноз экспорта пшеницы из РФ в этом сельхозгоду на 1 млн т

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Минсельхоз США в сентябрьском обзоре, опубликованном в пятницу, снизил прогноз экспорта пшеницы из РФ в 2025/2026 сельхозгоду (начался 1 июля 2025 года) на 1 млн тонн до 45 млн тонн с 46 млн тонн в августе и июле.

Прогноз сбора пшеницы уменьшен на 1,5 млн тонн до 83,5 млн тонн с 85 млн тонн месяцем ранее.

Оценка экспорта пшеницы ближайшим конкурентом - ЕС - не изменилась и составляет 32,5 млн тонн.

Изменились и прогнозы по сбору в РФ фуражного зерна и его экспорта. Новая оценка урожая составляет 35,98 млн тонн против 37,43 млн тонн, экспорта - 6,48 млн тонн против 7,28 млн тонн в августе. Прогноз по сбору кукурузы снижен до 14,1 млн тонн с 15 млн тонн месяцем ранее, ее экспорта - до 3 млн тонн с 3,6 млн тонн.

Минсельхоз США в своих прогнозах не учитывает данные по Крыму и новым территориям.

Прогноз мирового сбора пшеницы в этом сезоне составляет 816,2 млн тонн против 806,9 млн тонн по августовской оценке, фуражного зерна - 1 млрд 572,93 млн тонн против 1 млрд 571,99 млн тонн, кукурузы - 1 млрд 286,58 млн тонн против 1 млрд 288,58 млн тонн соответственно.

Как сообщалось, по прогнозу Минсельхоза РФ, экспорт пшеницы в текущем сельхозгоду может составить 43-44 млн тонн, всего зерновых и зернобобовых культур - 53-55 млн тонн.

