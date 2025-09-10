ИКАР повысил прогноз сбора пшеницы в РФ в 2025 году на 1 млн т до 87 млн т

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) в очередной раз повысил прогноз сбора пшеницы в РФ и ее экспортного потенциала на текущий сельхозгод (июль 2025-июнь 2026 гг.).

Как сообщил "Интерфаксу" генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько, прогноз урожая пшеницы повышен на 1 млн тонн до 87 млн тонн, на такой же показатель выросла и оценка ее экспортного потенциала – до 44 млн тонн.

"Прогноз производства зерновых повышается со 132,8 млн до 135 млн тонн. Экспортный потенциал по зерновым – до 56,5 млн тонн с 55 млн тонн", - сказал он.

Как пояснил Рылько, новые прогнозы ИКАР связаны в основном с более высокой, чем ожидалось, урожайностью пшеницы в Сибири, на Урале, а также в центре и Поволжье.

По прогнозу Минсельхоза РФ, сбор зерна в этом году ожидается в 135 млн тонн, в том числе 90 млн тонн пшеницы.

По данным Росстата (без новых регионов), в 2024 году РФ собрала 125,9 млн тонн зерна, в том числе 82,6 млн тонн пшеницы.