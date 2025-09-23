Глава Минсельхоза выступила против законодательной фиксации цены на картофель

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Минсельхоз выступает против законодательной фиксации цены на картофель и некоторые другие продукты в рознице. Нужна формула цены, привязанная к рыночной ситуации, заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут на расширенном заседании комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации.

"Мер господдержки (проекта по развитию картофелеводства и овощеводства - ИФ) денежных у нас в достаточном объеме и хватает. Но чего не хватает? Вы сказали о доле в законе о торговле по определенным видам продукции, где должна быть зафиксирована цена. Мы против фиксации цены - это нерыночное регулирование. Мы останемся без картофеля", - заявила Лут, комментируя прозвучавшее на заседании предложение о внесении в закон о торговле предложений о фиксации цен на некоторые виды продукции.

По ее словам, выход может быть в создании формулы цены, которая бы учитывала рыночную ситуацию. "Мы бы попросили комитет поддержать нас с идеей внесения изменений в закон о торговле - не с фиксированной ценой, а с формулой цены в привязке к рыночной ситуации. По крайней мере, все будут понимать правила игры", - считает она.

Как пояснила Лут, в последнее время на цены на картофель в рознице влияет на только объем урожая, но и изменение его структуры. "Если посмотреть на структуру посевных площадей по картофелю, то у нас увеличивается доля, которая выращивается под промышленную переработку, промышленные сорта, не товарный картофель. И каждый год эта доля увеличивается", - обратила внимание она.

Причина не только в том, что увеличивается спрос на переработанную продукцию, но и в том, что "промышленный бизнес дает четкие условия - зачастую все переходят на трехлетние условия с понятной стоимостью картофеля", отметила она. "Если ты понимаешь, что у тебя будет формула цены в течение трех лет привязана к инфляции, ты будешь сажать картофель и овощи для переработчика, - уверена она. - К сожалению, с розницей пока так не получается".

"Нужно подтянуть регуляторику", - добавила министр.

По словам Лут, сбор картофеля в организованном секторе в этом году может составить 7,6 млн тонн против 7,3 млн тонн в прошлом году, когда цены резко повысились. Самым урожайным был 2023 год - 8,6 млн тонн.