Поиск

Глава Минсельхоза выступила против законодательной фиксации цены на картофель

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Минсельхоз выступает против законодательной фиксации цены на картофель и некоторые другие продукты в рознице. Нужна формула цены, привязанная к рыночной ситуации, заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут на расширенном заседании комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации.

"Мер господдержки (проекта по развитию картофелеводства и овощеводства - ИФ) денежных у нас в достаточном объеме и хватает. Но чего не хватает? Вы сказали о доле в законе о торговле по определенным видам продукции, где должна быть зафиксирована цена. Мы против фиксации цены - это нерыночное регулирование. Мы останемся без картофеля", - заявила Лут, комментируя прозвучавшее на заседании предложение о внесении в закон о торговле предложений о фиксации цен на некоторые виды продукции.

По ее словам, выход может быть в создании формулы цены, которая бы учитывала рыночную ситуацию. "Мы бы попросили комитет поддержать нас с идеей внесения изменений в закон о торговле - не с фиксированной ценой, а с формулой цены в привязке к рыночной ситуации. По крайней мере, все будут понимать правила игры", - считает она.

Как пояснила Лут, в последнее время на цены на картофель в рознице влияет на только объем урожая, но и изменение его структуры. "Если посмотреть на структуру посевных площадей по картофелю, то у нас увеличивается доля, которая выращивается под промышленную переработку, промышленные сорта, не товарный картофель. И каждый год эта доля увеличивается", - обратила внимание она.

Причина не только в том, что увеличивается спрос на переработанную продукцию, но и в том, что "промышленный бизнес дает четкие условия - зачастую все переходят на трехлетние условия с понятной стоимостью картофеля", отметила она. "Если ты понимаешь, что у тебя будет формула цены в течение трех лет привязана к инфляции, ты будешь сажать картофель и овощи для переработчика, - уверена она. - К сожалению, с розницей пока так не получается".

"Нужно подтянуть регуляторику", - добавила министр.

По словам Лут, сбор картофеля в организованном секторе в этом году может составить 7,6 млн тонн против 7,3 млн тонн в прошлом году, когда цены резко повысились. Самым урожайным был 2023 год - 8,6 млн тонн.

Минсельхоз Оксана Лут
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Генпрокуратура подала иск к главе Совета судей РФ об изъятии более 100 объектов недвижимости

Путин и Трамп предметно не обсуждали идею продления ДСНВ еще на год

Песков не в курсе рабочих планов Козака

Российские средства ПВО за сутки сбили 438 дронов ВСУ

"Газпром" просит разрешить заочные ГОСА в 2026 году

"Газпром" просит разрешить заочные ГОСА в 2026 году

Кандидат на должность главы ВС РФ Краснов высказался против смертной казни

Кандидат на должность главы ВС РФ Краснов высказался против смертной казни

ФАС возбудила дело против группы лиц "ПИК" из-за ограничения доступа провайдеров

ФАС возбудила дело против группы лиц "ПИК" из-за ограничения доступа провайдеров

"Петербургская биржа" ужесточила правила торгов ДТ по аналогии с бензином

После перерыва в работе "Шереметьево" "Аэрофлот" намерен вернуться в график до конца дня

После перерыва в работе "Шереметьево" "Аэрофлот" намерен вернуться в график до конца дня

Кузбасс в 2025 году из-за кризиса в углепроме недополучит 32 млрд рублей доходов

Кузбасс в 2025 году из-за кризиса в углепроме недополучит 32 млрд рублей доходов
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7204 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ67 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });