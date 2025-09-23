Госдума назначила аудиторов Счетной палаты

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Госдума назначила аудиторов Счетной палаты России. Ими стали Максим Зайцев, Игорь Каграманян, Олег Нилов, Данила Шилков и Михаил Щапов.

Эти кандидатуры внес на рассмотрение палаты президент Владимир Путин. Как говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин, в список попали кандидатуры, предложенные всеми думскими фракциями.

Все претенденты приняли участие в пленарном заседании, ответили на вопросы депутатов.

Согласно статье 83 Конституции, президент представляет Госдуме кандидатуры для назначения на должность заместителя председателя Счетной палаты и половины от общего числа аудиторов СП.