В МВД оценили некомплект конвойных подразделений в 29%

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Первый заместитель главы МВД Александр Горовой сообщил о серьезной нехватке сотрудников конвойных подразделений. Он сказал это на всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека.

"Некомплект сегодня - 29%, нет каждого третьего сотрудника конвойных подразделений. А это специфическая и (...) достаточно сложная работа как в психологическом плане, так и в плане здоровья. Этими силами мы не можем обеспечить безопасность конвоирования", - сказал первый замминистра.

В этих условиях, отметил он, приходится привлекать к конвоированию сотрудников других служб - ППС, участковых, сотрудников ГАИ, оперативников.

"Потому что с улицы мы можем снять патруль, (...) а обеспечить суды - обязаны. Поэтому это наша первостепенная задача", - объяснил Горовой.

По его словам, только за прошлый год сотрудники МВД отконвоировали четыре миллиона граждан, которые содержатся в СИЗО, изоляторах временного содержания, а также в специальных приемниках, на рассмотрения в суды и на следственные действия.

МВД Александр Горовой ГАИ
