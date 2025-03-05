Путин поручил подготовить предложения по кадровому обеспечению МВД

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поставил правительству задачу подготовить меры по решению проблемы кадрового некомплекта в системе МВД.

"Остановлюсь еще на одном, крайне значимом вопросе - это кадры. Знаю, что в системе МВД, особенно в первичном звене, растет некомплект личного состава. Министр постоянно ставит эти вопросы, и проблемы, конечно, комплексные, системные, требующие решения по всем направлениям", - заявил Путин в среду, выступая на расширенной коллегии МВД РФ.

Он пояснил, что имеет в виду "укрепление социальных гарантий, повышение денежного содержания сотрудников", которое, по словам главы государства, "безусловно, должно быть конкурентноспособным".

"И, конечно, решение жилищных, других вопросов социального характера. Я прошу правительство совместно с МВД подготовить конкретные предложения по всем этим проблемам и внести их на рассмотрение. Надо признать, что они, эти вопросы, назрели", - сказал Путин.