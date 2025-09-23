Поиск

Закон о дополнительной защите трудовых прав участников СВО принят в III чтении

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон о дополнительной защите трудовых прав участников СВО.

Ранее председатель палаты Вячеслав Володин отмечал, что по действующему законодательству у участников СВО есть три месяца на то, чтобы вновь приступить к работе на прежнем месте - иначе работодатель вправе расторгнуть трудовой договор. "Иногда бойцам нужно больше времени, чтобы восстановиться, пройти реабилитацию, поэтому предлагается продлить срок действия трудового договора с участниками СВО на весь период их временной нетрудоспособности", - считает спикер.

Одобренный закон предусматривает, что таким лицам будет продлеваться срок приостановления действия трудового договора (государственной гражданской службы) на период временной нетрудоспособности, наступившей у таких лиц после окончания прохождения ими военной службы по мобилизации, службы в войсках Нацгвардии по мобилизации или военной службы по контракту, заключенному в период мобилизации, период военного положения или в военное время, либо после окончания действия заключенного ими контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы России или войска Нацгвардии.

При этом, в отношении застрахованных лиц по обязательному социальному страхованию предусматривается назначение и выплата пособия по временной нетрудоспособности за счет средств бюджета Фонда пенсионного и социального страхования с 1-го дня временной нетрудоспособности.

Вячеслав Володин Госдума СВО Нацгвардия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минцифры обсуждает штрафы для УК, не пускающих интернет-провайдеров в дома

Минцифры обсуждает штрафы для УК, не пускающих интернет-провайдеров в дома

Генпрокуратура подала иск к главе Совета судей РФ об изъятии более 100 объектов недвижимости

Генпрокуратура подала иск к главе Совета судей РФ об изъятии более 100 объектов недвижимости

Путин и Трамп предметно не обсуждали идею продления ДСНВ еще на год

Песков не в курсе рабочих планов Козака

Российские средства ПВО за сутки сбили 438 дронов ВСУ

"Газпром" просит разрешить заочные ГОСА в 2026 году

"Газпром" просит разрешить заочные ГОСА в 2026 году

Кандидат на должность главы ВС РФ Краснов высказался против смертной казни

Кандидат на должность главы ВС РФ Краснов высказался против смертной казни

ФАС возбудила дело против группы лиц "ПИК" из-за ограничения доступа провайдеров

ФАС возбудила дело против группы лиц "ПИК" из-за ограничения доступа провайдеров

"Петербургская биржа" ужесточила правила торгов ДТ по аналогии с бензином

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7205 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ67 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });