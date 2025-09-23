Закон о дополнительной защите трудовых прав участников СВО принят в III чтении

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон о дополнительной защите трудовых прав участников СВО.

Ранее председатель палаты Вячеслав Володин отмечал, что по действующему законодательству у участников СВО есть три месяца на то, чтобы вновь приступить к работе на прежнем месте - иначе работодатель вправе расторгнуть трудовой договор. "Иногда бойцам нужно больше времени, чтобы восстановиться, пройти реабилитацию, поэтому предлагается продлить срок действия трудового договора с участниками СВО на весь период их временной нетрудоспособности", - считает спикер.

Одобренный закон предусматривает, что таким лицам будет продлеваться срок приостановления действия трудового договора (государственной гражданской службы) на период временной нетрудоспособности, наступившей у таких лиц после окончания прохождения ими военной службы по мобилизации, службы в войсках Нацгвардии по мобилизации или военной службы по контракту, заключенному в период мобилизации, период военного положения или в военное время, либо после окончания действия заключенного ими контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы России или войска Нацгвардии.

При этом, в отношении застрахованных лиц по обязательному социальному страхованию предусматривается назначение и выплата пособия по временной нетрудоспособности за счет средств бюджета Фонда пенсионного и социального страхования с 1-го дня временной нетрудоспособности.