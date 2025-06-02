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Правительство подготовило план содействия трудоустройству участников СВО

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Правительство утвердило план мероприятий по повышению уровня трудоустройства участников специальной военной операции, по состоянию на 1 мая трудовую деятельность осуществляют 57% демобилизованных участников СВО. Об этом сообщает сайт правительства.

"Президент подчеркивал, что нужно делать все возможное, чтобы наши защитники чувствовали, что они востребованы, могут работать, обеспечивать своих близких. Правительством подготовлен план, реализация которого должна помочь ветеранам специальной военной операции не просто найти работу, но и нарастить уровень своих навыков и компетенций, получить новую профессию", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Выполнять план будут федеральные и региональные органы власти, государственный фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества" и другие организации.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что "по состоянию на 1 мая 2025 года трудовую деятельность осуществляют 57% демобилизованных участников СВО". "Большинство из них - 80% - работают по трудовому договору, остальные трудятся как самозанятые, ИП или сочетают несколько видов деятельности", - сказала Голикова.

Она уточнила, что план мероприятий направлен на "выстраивание взаимодействия органов государственной власти, организаций, фондов, при котором каждый вернувшийся участник специальной военной операции будет охвачен соответствующими мерами в зависимости от его жизненной ситуации и потребностей".

План включает семь блоков мероприятий. Среди них - вовлечение в занятость участников СВО, в том числе создание механизма для проактивного выявления тех, кто по разным причинам не обратился в службу занятости, и предложение им мер поддержки по трудоустройству. Также в план включены пункты о содействии в получении необходимых документов для трудоустройства, об обучении сотрудников службы занятости для работы с участниками СВО, о создании региональных баз работодателей и рабочих мест для трудоустройства, проведение специализированных ярмарок вакансий, о создании условий для ведения предпринимательской деятельности, самозанятости, в том числе в сельской местности и о психологической, социальной и правовой поддержке.

Также Голикова сообщила, что для содействия трудоустройству бойцам с инвалидностью, наряду с мерами господдержки по оборудованию рабочих мест в рамках нацпроекта "Кадры", а также профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, выделены перспективные направления по проработке специального порядка установления квот при трудоустройстве и стимулирования работодателей для приема на работу участников СВО, которые имеют инвалидность.

"План будет реализовываться незамедлительно с момента его утверждения", - добавила Голикова.

Михаил Мишустин Правительство Татьяна Голикова СВО
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