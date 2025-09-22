Поиск

Госдума на неделе рассмотрит проекты законов о поддержке участников СВО и их семей

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы на этой неделе рассмотрят законопроект о дополнительных мерах поддержки участников специальной военной операции и их близких, сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"23 сентября депутаты рассмотрят в третьем чтении изменения в Трудовой кодекс РФ и в отдельные законодательные акты, которые позволят дополнительно защитить трудовые права участников СВО", - сказал Володин журналистам.

Он отметил, что по действующему законодательству у них есть три месяца на то, чтобы вновь приступить к работе на прежнем месте - иначе работодатель вправе расторгнуть трудовой договор. "Иногда бойцам нужно больше времени, чтобы восстановиться, пройти реабилитацию, поэтому предлагается продлить срок действия трудового договора с участниками СВО на весь период их временной нетрудоспособности", - считает председатель Госдумы.

В РоссииПутин поддержал идею расширить выдачу земельных участков ветеранам СВОЧитать подробнее

По словам Володина, вопрос поддержки участников СВО остается для Госдумы приоритетным. "На сегодняшний день принято 140 законов. Сформирована система, которая постоянно совершенствуется, исходя из вызовов и изменений", - сказал председатель Госдумы.

Также на неделе будет рассмотрен еще один проект федерального закона об отнесении лиц, заключивших с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года соглашения с Минобороны России о пребывании в специальном формировании и выполнявших боевые задачи в ходе СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к ветеранам боевых действий, а ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по выполнению указанных задач - к инвалидам боевых действий, сообщил журналистам во вторник первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

