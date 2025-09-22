Госдума на неделе рассмотрит проекты законов о поддержке участников СВО и их семей

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы на этой неделе рассмотрят законопроект о дополнительных мерах поддержки участников специальной военной операции и их близких, сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"23 сентября депутаты рассмотрят в третьем чтении изменения в Трудовой кодекс РФ и в отдельные законодательные акты, которые позволят дополнительно защитить трудовые права участников СВО", - сказал Володин журналистам.

Он отметил, что по действующему законодательству у них есть три месяца на то, чтобы вновь приступить к работе на прежнем месте - иначе работодатель вправе расторгнуть трудовой договор. "Иногда бойцам нужно больше времени, чтобы восстановиться, пройти реабилитацию, поэтому предлагается продлить срок действия трудового договора с участниками СВО на весь период их временной нетрудоспособности", - считает председатель Госдумы.

По словам Володина, вопрос поддержки участников СВО остается для Госдумы приоритетным. "На сегодняшний день принято 140 законов. Сформирована система, которая постоянно совершенствуется, исходя из вызовов и изменений", - сказал председатель Госдумы.

Также на неделе будет рассмотрен еще один проект федерального закона об отнесении лиц, заключивших с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года соглашения с Минобороны России о пребывании в специальном формировании и выполнявших боевые задачи в ходе СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к ветеранам боевых действий, а ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по выполнению указанных задач - к инвалидам боевых действий, сообщил журналистам во вторник первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.