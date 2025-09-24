Поиск

На капремонт школ в трехлетнем проекте бюджета заложено 290 млрд рублей

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Почти 170 млрд рублей предлагается выделить на создание кампусов мирового уровня в 2026-2028 годах, на капитальный ремонт общежитий университетов предусмотрено более 70 млрд рублей, школ - более 290 млрд рублей. Эти предложения есть в бюджетном пакете законопроектов, который Минфин внес в правительство.

"В сфере образования, в первую очередь, продолжится модернизация и строительство школ и детских садов. Почти 110 млрд рублей учтены на финансирование строительства 150 школ к 2030 году. На финансирование капитального ремонта школ в 2026-2028 годах будет направлено более 290 млрд рублей", - сказано на сайте Минфина.

Для создания современной инфраструктуры детских садов в 2026-2028 годах на ремонт планируется направить 50,9 млрд рублей, а на строительство новых учреждений еще 26,6 млрд рублей.

При этом на ремонт техникумов за три года будет направлено более 60 млрд рублей. Почти 170 млрд рублей учтено на создание кампусов мирового уровня в 2026-2028 годах. "Цель - создание 25 кампусов к 2030 году и не менее 40 кампусов к 2036 году", - сообщили в Минфине.

Кроме того, до 2030 года запланировано провести капитальный ремонт порядка 800 общежитий университетов. На эти цели в 2026-2028 годах предусмотрено более 70 млрд рублей.

