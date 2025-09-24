Поиск

Затраты на улучшение демографии в проекте бюджета на три года превысят 10 трлн рублей

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Внесенный в правительство проект бюджета на ближайшие три года предусматривает меры по улучшению демографии, включая выплату материнского капитала, а также семейной выплаты в виде возмещения части НДФЛ.

"Важнейшим направлением бюджета являются меры по повышению демографии. "Детский бюджет" на три года превысит 10 трлн рублей", - говорится в документе, который в правительство внес Минфин.

Так, предусматривается предоставление с 2026 года ежегодной семейной выплаты (в виде возмещения части уплаченного НДФЛ) гражданам России, имеющим двух и более детей (с учетом критерия нуждаемости).

Предполагается также реализация программы материнского капитала до 2030 года с индексацией на уровень инфляции и предоставление семьям с детьми возможности получения остатков средств материнского капитала без определения цели их использования. Общий объем на эти задачи за три года составит более 1,8 трлн рублей.

"Кроме того, более 2 трлн рублей учтены на программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми - субсидирование процентной ставки по ипотеке для всех семей с детьми (около 1,8 трлн рублей), а также единовременные выплаты (450 тысяч рублей) многодетным семьям (с тремя и более детьми) на частичное погашение ипотеки (более 300 млрд рублей)", - поясняется в документе.

