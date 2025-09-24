Бюджет в 2026-2028 гг. потратит 1,8 трлн руб. на субсидирование ставки по ипотеке для семей с детьми

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Расходы федерального бюджета на субсидирование процентной ставки по ипотеке для семей с детьми в 2026-2028 гг составят около 1,8 трлн рублей, говорится в сообщении Минфина РФ.

Всего, как сообщило министерство, в проекте трехлетнего бюджета, внесенном в правительство, на программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми заложено более 2 трлн рублей. Помимо 1,8 трлн на субсидирование ставки по ипотеке для семей с детьми, это также единовременные выплаты в размере 450 тыс. рублей семьям с тремя и более детьми на частичное погашение ипотеки (в сумме более 300 млрд рублей).

В настоящее время "Семейная ипотека" является самой массовой программой льготной ипотеки. С момента ее запуска в 2018 году более 1,5 млн российских семей смогли приобрести новое жилье. В рамках программы выданы кредиты на сумму более 7,4 трлн рублей, из бюджета на компенсацию процентов выплачено свыше 1,3 трлн рублей.

"Семейная ипотека" по ставке до 6% годовых доступна семьям с ребёнком до семи лет, ребёнком-инвалидом, а также семьям с двумя несовершеннолетними детьми, покупающим жильё в городах с численностью населения до 50 тыс. человек, в регионах с низким объёмом строительства. В 2025 году меру поддержки распространили на покупку квартир на вторичном рынке в городах с дефицитом строительства многоквартирных домов.