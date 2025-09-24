Поиск

На развитие детского здравоохранения в проекте бюджета заложено более 94 млрд рублей

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Проектом бюджета на ближайшие три года в рамках национального проекта "Семья" на развитие объектов детского здравоохранения предусмотрено более 94 млрд рублей. Проект бюджета Минфин внес в правительство.

"В рамках национального проекта "Семья" будут направлены средства на развитие объектов детского здравоохранения: инфраструктуры перинатальных центров, детских больниц, роддомов. На это предусмотрено более 94 млрд рублей в ближайшие 3 года", - говорится в документе.

В рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина, в шестилетнем периоде будут направлены дополнительные ресурсы на здравоохранение в сумме более 1 трлн рублей, отмечается в документе.

На реализацию национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", согласно документу, в трехлетке предусмотрено более 900 млрд рублей.

"В полном объеме предусмотрены средства на программы лекарственного обеспечения, включая помощь детям с тяжелыми, редкими заболеваниями через Фонд "Круг добра", профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, обеспечение лекарств по программе 14 высокозатратных нозологий (ВЗН)", - говорится в документе.

