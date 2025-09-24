Краснов пообещал предметно разбираться с фактами нарушений прав адвокатов

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Игорь Краснов, назначенный Советом Федерации председателем Верховного суда, заявил о готовности предметно разбираться с фактами нарушений прав адвокатов в судебных процессах, если такие имеются.

"Мне такие факты на данный момент неизвестны. Если они есть у вас, предоставьте мне, и я предметно уже разберусь с ними", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос сенатора Людмилы Нарусовой.

Краснов отметил, что граждане должны находить справедливость именно в суде.

Выступая на заседании, Краснов также отметил, что его опыт работы генеральным прокурором бесценен. "Он позволяет глубоко понять процессы правоприменения, те проблемы, с которыми у нас каждый день сталкиваются наши граждане", - сказал Краснов.