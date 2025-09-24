Поиск

Игорь Краснов назначен главой Верховного суда РФ

Фото: Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Совет Федерации назначил Игоря Краснова председателем Верховного суда РФ. За это решение сенаторы проголосовали на первом заседании осенней сессии в среду.

Решение принято единогласно - 160 голосов "за".

Согласно законодательству, глава Верховного суда РФ назначается на должность Советом Федерации по представлению президента после получения положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС).

Конкурс на эту должность был объявлен 29 июля после кончины бывшего председателя Верховного суда Ирины Подносовой. Краснов был единственным кандидатом на эту должность.

Краснов с января 2020 года занимал должность генпрокурора России. До этого был заместителем председателя Следственного комитета РФ.

Игорь Краснов Совет Федерации Верховный суд РФ
