Путин освободил Краснова от должности генпрокурора РФ

Экс-глава надзорного ведомства назначен председателем Верховного суда России

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин освободил Игоря Краснова от должности генпрокурора в связи с его назначением на должность председателя Верховного суда РФ.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Освободить Краснова Игоря Викторовича от должности генерального прокурора РФ в связи с назначением на должность председателя Верховного суда РФ", - говорится в документе.

Ранее в среду стало известно, что Совет Федерации назначил Краснова председателем Верховного суда РФ.

Краснов с января 2020 года занимал должность генпрокурора России. До этого был заместителем председателя Следственного комитета РФ.

