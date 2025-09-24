Путин освободил Краснова от должности генпрокурора РФ
Экс-глава надзорного ведомства назначен председателем Верховного суда России
Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин освободил Игоря Краснова от должности генпрокурора в связи с его назначением на должность председателя Верховного суда РФ.
Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Освободить Краснова Игоря Викторовича от должности генерального прокурора РФ в связи с назначением на должность председателя Верховного суда РФ", - говорится в документе.
Ранее в среду стало известно, что Совет Федерации назначил Краснова председателем Верховного суда РФ.
Краснов с января 2020 года занимал должность генпрокурора России. До этого был заместителем председателя Следственного комитета РФ.