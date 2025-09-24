Лавров на встрече с Рубио изложит позицию России по Украине

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Последние заявления президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту сделаны после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и под влиянием его видения ситуации, но Москва также сможет донести до Вашингтона свою позицию на встрече главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио "на полях" Генассамблеи ООН, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Насколько мы понимаем, заявления президентом Трампом были сделаны после общения с Зеленским, и, по всей видимости, под влиянием того видения, которое изложил Зеленский, - сказал он. - Это видение абсолютно контрастирует с нашим пониманием нынешнего положения дел".

"Мы тоже будем иметь возможность донести до американской стороны нашу позицию. Это сможет сделать наш министр иностранных дел Лавров, который будет встречаться со своим визави в Нью-Йорке "на полях" Генассамблеи", - продолжил Песков.