Песков заявил, что с каждым днем переговорные позиции Киева будут ухудшаться

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Власти Украины пытаются продемонстрировать Европе свою способность продолжать боевые действия, но с каждым днем их переговорные позиции по урегулированию будут ухудшаться из-за успешных действий ВС РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Киевский режим, между тем, сейчас абсолютно ушел в пассивную позицию. По всей видимости, они пытаются продемонстрировать и своим спонсорам в Европе, и своим кураторам то, что они могут воевать, но они не должны забывать, что с каждым прожитым днем, когда украинская сторона отказывается от переговоров, переговорные позиции украинской стороны будут только ухудшаться", - сказал он журналистам.

По словам представителя Кремля, "динамика на фронтах более чем красноречиво об этом свидетельствует".

Он также вновь подтвердил готовность президента РФ Владимира Путина к поискам мирного урегулирования конфликта.