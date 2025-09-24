Поиск

Военные РФ взяли под контроль еще 115 зданий в Купянске

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России взяли в Купянске под контроль ещё 115 городских зданий, сообщило министерство обороны РФ в среду.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. В населённом пункте Купянск Харьковской области овладели 115 зданиями", - сказано в сообщении Минобороны.

Накануне ведомство информировало, что в ходе операции по взятию Купянска российские военнослужащие контролируют свыше 5 600 из 8 667 городских строений.

Сообщалось также, что российские войска заблокировали крупную группировку противника с северной и западной стороны, взяв её в полукольцо. Продолжается выполнение боевых задач по блокированию вооружённых формирований противника с южной стороны, заявляли в Минобороны.

