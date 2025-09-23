В Минобороны РФ заявили, что ВСУ превратили Купянск в мощный укрепрайон

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Украинские военные создали из Купянска мощный укрепрайон, город стал ключевым объектом для контроля над восточной частью Харьковской области, заявили в Минобороны РФ во вторник.

"Практически каждое здание представляло из себя хорошо оборудованную в инженерном отношении и защищенную долговременную огневую точку. Фактически город был превращен в "крепость" с использованием железобетонных сооружений и минных полей", - говорится в сообщении.

По словам военных, украинские подразделения установили огневой контроль над подступами к городу, включая ключевые дороги и переправы через реку Оскол.

В Минобороны РФ сообщили, что Купянск стал ключевым объектом ВСУ для контроля над восточной частью Харьковской области. "Связано это также с выгодным оборонительным положением города", - сказали военные.

"Контроль над Купянском позволит в дальнейшем развивать наступление вглубь Харьковской области, включая направления на Изюм и Чугуев. Кроме того, после взятия Купянска откроется прямой путь на Волчанск с юга навстречу наступающим войскам группировки "Запад" с севера", - говорится в сообщении министерства.

"Наряду с этим взятие Купянска позволит российским войскам осуществлять продвижение в направлении Славянско-Краматорской агломерации, по стратегически важной дороге, ведущей к северной границе с ДНР. Это ускорит установление контроля над Славянском и Краматорском, которые являются ключевыми оборонительными позициями ВСУ на Донбассе", - заявили в российском военном ведомстве.