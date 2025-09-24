Поиск

Совет Федерации денонсировал Европейскую конвенцию по предупреждению пыток

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду денонсировал Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

Кроме этого, денонсированы также и протоколы № 1 и № 2 к ней, подписанные от имени РФ 28 февраля 1996 года в Страсбурге и ратифицированные 28 марта 1998 года.

Как говорится в пояснительной записке к закону о денонсации, вследствие блокировки Советом Европы процесса избрания нового члена от России (в связи с истечением полномочий предыдущего) в Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания РФ с декабря 2023 года не представлена в этом комитете и не имеет возможности полноправно и полноценно участвовать в работе данного мониторингового механизма.

Обращения по вопросу обеспечения представительства России в Европейском комитете игнорировались, несмотря на предусмотренный Европейской конвенцией принцип сотрудничества, отмечается в записке.

"Данные дискриминационные обстоятельства не только нарушают представительные права России в Европейском комитете, но и подрывают установленный Европейской конвенцией механизм взаимного мониторинга соблюдения международных обязательств в сфере защиты от пыток и иного бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, вследствие чего предлагается денонсировать указанную Конвенцию и протоколы к ней", - говорится в документе.

По словам главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, денонсация Россией конвенции "связана в первую очередь с тем, что РФ вышла из соответствующих европейских институтов".

"У нас с вами не осталось там представителей. Мы не можем фактически никак взаимодействовать полноценно с этими институтами. И в связи с этим мы ставим на повестку денонсацию этой конвенции, но остаемся участниками всех других международных конвенций, которые, в частности, направлены на то, чтобы предупредить использование пыток, бесчеловечное обращение и унижающее достоинство людей обращение", - сказал Клишас накануне на заседании комитета.

В свою очередь представитель Минюста сообщил, что существует, например, механизм индивидуальных жалоб россиян в ряд комитетов ООН, в том числе по борьбе с пытками.

Совет Федерации Андрей Клишас
