Госдума денонсировала Европейскую конвенцию по предупреждению пыток

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Госдума денонсировала Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

Также денонсированы и протоколы № 1 и № 2 к конвенции, подписанные от имени России 28 февраля 1996 года в Страсбурге и ратифицированные 28 марта 1998 года.

Вследствие блокировки Советом Европы процесса избрания нового члена от России (в связи с истечением полномочий предыдущего) в Европейский комитет по предупреждению пыток, учрежденный на основании положений Европейской конвенции, Россия с декабря 2023 года не представлена в этом комитете и не имеет возможности полноправно и полноценно участвовать в работе данного мониторингового механизма, напоминали ранее в Москве. Обращения по вопросу обеспечения российского представительства в Европейском комитете игнорировались, несмотря на предусмотренный Европейской конвенцией принцип сотрудничества, говорится в пояснительной записке.

"Данные дискриминационные обстоятельства не только нарушают представительные права России в Европейском комитете, но и подрывают установленный Европейской конвенцией механизм взаимного мониторинга соблюдения международных обязательств в сфере защиты от пыток и иного бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, вследствие чего предлагается денонсировать указанную Конвенцию и протоколы к ней", - отмечается в документе.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя решение палаты, отметил, что в России "есть нормы Конституции, у нас есть национальное законодательство, надо со своей стороны делать все для того, чтобы безукоризненно выполнялись законы, Конституция". Он также отметил, что есть и уполномоченные по правам человека, в том числе и в регионах, Совет по правам человека.

"Эти институты и работают, и развиваются, и в рамках парламентского контроля мы делаем все для того, чтобы контролировать и уделять внимание этой важной теме, поэтому вместе с министерством юстиции, с правительством, с другими общественными органами и институтами мы точно сможем сделать больше, чем оставаясь членами этой организации и имея соглашение подписанное", - сказал он.

"Денонсация указанного международного договора не снизит уровень международно-правовых гарантий в области предупреждения пыток в Российской Федерации, поскольку сохраняется ее участие в ряде ключевых договоров и протоколов к ним, предусматривающих как материально-правовые стандарты защиты от пыток, так и механизмы контроля за соблюдением данных стандартов", - сказал журналистам, комментируя документ, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

