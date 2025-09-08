В Думу внесен законопроект о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Президент внес в Госдуму законопроект № 1010834-8 о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

Кроме денонсации конвенции предлагается также денонсировать и протоколы № 1 и № 2 к ней, подписанные от имени России 28 февраля 1996 года в Страсбурге и ратифицированные 28 марта 1998 года.

Вследствие блокировки Советом Европы процесса избрания нового члена от Российской Федерации (в связи с истечением полномочий предыдущего) в Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, учрежденный на основании положений Европейской конвенции, Российская Федерация с декабря 2023 года не представлена в этом комитете и не имеет возможности полноправно и полноценно участвовать в работе данного мониторингового механизма.

Обращения по вопросу обеспечения представительства Российской Федерации в Европейском комитете игнорировались, несмотря на предусмотренный Европейской конвенцией принцип сотрудничества, говорится в пояснительной записке.

"Данные дискриминационные обстоятельства не только нарушают представительные права России в Европейском комитете, но и подрывают установленный Европейской конвенцией механизм взаимного мониторинга соблюдения международных обязательств в сфере защиты от пыток и иного бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, вследствие чего предлагается денонсировать указанную Конвенцию и протоколы к ней", - отмечается в документе.