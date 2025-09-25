Поиск

Путин встретится с главой МАГАТЭ

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг 25 сентября планирует ряд международных встреч, в том числе с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Анонс двусторонних встреч Путина с руководителями иностранных делегаций, прибывших в Россию для участия в Глобальном атомном форуме, опубликован на онлайн-платформе "Смотрим" (ВГТРК).

В частности, ожидаются встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом Али и исполняющим обязанности президента Республики Союз Мьянма Мином Ауном Хлайном.

